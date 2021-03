Le Foche: «Bisogna pazientare altri due mesi. I vaccini sono efficaci anche contro le varianti» (Di sabato 6 marzo 2021) «I giovani sono socialmente molto esposti e rischiano in misura maggiore di essere contagiati dalle varianti che hanno una trasmissibilità doppia rispetto al ceppo classico. Aumentando il numero dei casi di positività, crescono ricoveri in ospedale e situazioni gravi. Quindi Bisogna raccomandare in questa fase alla generazione sotto i 40 di evitare occasioni non sicure». A parlare, al Corriere della Sera, è l’immunologo Francesco Le Foche. Spiega perché i casi di Covid, tra i giovani, sono aumentati. «Si riuniscono al chiuso, l’ambiente preferito dai virus respiratori, in particolare dal Sars-CoV-2 che con la mutazione inglese ha acquisito la capacità di trasmettersi molto velocemente. Se in una stanza si sosta a lungo, la possibilità di infettarsi è molto alta. Ed ecco che ogni situazione di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) «I giovanisocialmente molto esposti e rischiano in misura maggiore di essere contagiati dalleche hanno una trasmissibilità doppia rispetto al ceppo classico. Aumentando il numero dei casi di positività, crescono ricoveri in ospedale e situazioni gravi. Quindiraccomandare in questa fase alla generazione sotto i 40 di evitare occasioni non sicure». A parlare, al Corriere della Sera, è l’immunologo Francesco Le. Spiega perché i casi di Covid, tra i giovani,aumentati. «Si riuniscono al chiuso, l’ambiente preferito dai virus respiratori, in particolare dal Sars-CoV-2 che con la mutazione inglese ha acquisito la capacità di trasmettersi molto velocemente. Se in una stanza si sosta a lungo, la possibilità di infettarsi è molto alta. Ed ecco che ogni situazione di ...

