La bufala dei vaccini anti Covid19 che causano le varianti del virus

Leggi su open.online

(Di sabato 6 marzo 2021) Cominciano a circolare nuove vari, non ci riferiamo a quelle del nuovo Corona, ma alle narrazioni sull’efficacia dei-Covid. Prendiamo per esempio quelle del dottor Salmaso. Un suo video comincia a venire condiviso in diversi Social. La sua narrazione sarebbe rafforzata dal Curriculum – cioè dal mero principio di autorità – infatti il medico avrebbe esercitato dal 1976 al 2011 come «specialista in Sanità pubblica», vanta in particolare un’esperienza di sette anni in Tanzania nel «controllo di epidemie, con la qualifica di «“Esperto del Ministero Affari Esteri”». La fallacia logica del principio di autorità sta nello sposare acriticamente una storia, quando a raccontarla è qualcuno col camice, meglio ancora se insignito del premio Nobel (non è questo il caso). Ciò che conta infatti è capire su ...