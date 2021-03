Isola dei Famosi, chi è Massimiliano Rosolino? Vita Privata e carriera dell'inviato speciale (Di sabato 6 marzo 2021) Massimiliano Rosolino è l'inviato speciale dell'Isola dei Famosi: di chi si tratta e qual è stata la sua carriera prima di diventare una presenza tv? Raccontiamo i trascorsi del campione olimpionico. Leggi su comingsoon (Di sabato 6 marzo 2021)è l'dei: di chi si tratta e qual è stata la suaprima di diventare una presenza tv? Raccontiamo i trascorsi del campione olimpionico.

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - anna_der : RT @SalaLettura: Ulisse,nel suo lungo viaggio trova nell’isola di Calipso e nel giardino dei Feaci il suo Locus Amoenus, un “luogo senza mu… - alzastovolume : @Sunflow89260744 @AleAsrTotti10 @alycien5 Be' io qui di scoppiati fino a prova contraria vedo solo i vostri fegati… -