Intervista – Madame | «Non mi identifico in un genere | rivendico la libertà di essere me stessa»

Leggi su domanipress

(Di sabato 6 marzo 2021), al secolo Francesca Calearo è la più giovane in gara tra i Big di Sanremo 2021, ha diciotto anni e da outsider è riuscita a conquistatare tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali. Definita come la nuova voce libera della musica italiana,usa un linguaggio in equilibrio tra poesia, rap e realtà che dipinge con voce e parole inedite, giocando su due piani complementari, con il suono e gli accenti, nonché con significati e metafore fuori dagli schemi. Il brano in gara al Festival di Sanremo “Voce” è una canzone sulla ricerca dell’identità ed un inno di una una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze più disparate, riflettendosi in un specchio volutamente rotto nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé. Noi di Domanipress abbiamo avuto ...