Ibra sempre più re di Sanremo. Ermal Meta in testa tra i big, Gaudiano vince le nuove proposte (Di sabato 6 marzo 2021) Stavolta Zlatan Ibrahimovic non è arrivato di rincorsa, con mezzi di fortuna: questa quarta serata del Festival di Sanremo se l'è goduta in relax, inizia davvero a prendere confidenza col palco, col ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Stavolta Zlatanhimovic non è arrivato di rincorsa, con mezzi di fortuna: questa quarta serata del Festival dise l'è goduta in relax, inizia davvero a prendere confidenza col palco, col ...

Enzo_Miccio : questo giovanotto sempre cosi elegante mi sembra abbia della stoffa e poi indossa un papillon vero, di quelli che s… - Raiofficialnews : «Ieri dopo 3 ore fermo in macchina ho pensato: “Non va bene, Ama senza Ibra non ce la fa!” Questa storia sembra un… - 32Magico : Ibra sempre più re di Sanremo. Ermal Meta in testa tra i big, Gaudiano vince le nuove proposte - La Gazzetta dello.… - serenamia5 : RT @1926_cri: Che pesantezza la gente che critica Ibra. Io lo trovo simpatico, mi piace. Non state sempre a rompe er caxxo. #Sanremo2021 h… - sportli26181512 : Ibra sempre più re di Sanremo. Ermal Meta in testa tra i big, Gaudiano vince le nuove proposte: Ibra sempre più re… -