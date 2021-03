Francesco Gabbani | un cantante da record per la storia di Sanremo

(Di sabato 6 marzo 2021)è uno dei protagonisti più sorprendenti e di successo della musica italiana contemporanea. Questo sabato sarà tra gli ospiti della serata finale del Festival di, la vetrina che dal 2016 gli ha regalato grande visibilità e consensi di critica e pubblico. Il cantautore toscano detiene unimportante, legato proprio alla kermesse. Avendo trionfato nel 2016 tra le nuove proposte con Amen e nel 2017 nella categoria big con Occidentali’s Karma,è infatti il primonelladel festival ad aver vinto nelle due principali categorie due edizioni consecutive della manifestazione canora. In attesa di ritrovare tutta la sua energia per la quarta volta sul palco di, ripercorriamo insieme la carriera di ...

A interpolare i cantanti ci sono le attrici Serena Rossi e Tecla Insolia , Ornella Vanoni con, Umberto Tozzi e Dardust per il settore musica. Per l'angolo dello sport, invece, ecco ...Gli ospiti della serata saranno le attrici Serena Rossi e Tecla Insolia, oltre a Ornella Vanoni,, Umberto Tozzi e Dardust. Ci saranno anche Federica Pellegrini e Alberto Tomba, ...Festival di Sanremo 2021: Scaletta serata finale: cantanti in gara, orari, e co-conduttrici. Ospiti: Vanoni e Gabbani, Tomba e Pellegrini. Ci siamo: quinto e ultimo giorno della ...Più di cinquant’anni di carriera e 86 primavere portate splendidamente: la signora della canzone italiana Ornella Vanoni è pronta a tornare ...