Fdi | Deidda | ‘Mirabelli si chieda perchè diffuso verbale segreto’

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Mi auguro che il senatore del Pd Mirabelli voglia sapere quanto noi come il quotidiano 'La Repubblica' fosse in possesso di un verbale segreto, che poi viene così impunemente dato in pasto a tutti e utilizzato per attaccare il leader dell'unica opposizione in Parlamento. Bene oggi Giorgia Meloni, rispondendo alle infamanti e false accuse contenute in un articolo pubblicato da 'La Repubblica', che non ci faremo intimidire". Lo afferma il deputato di Fdi Salvatore Deidda.

