Eav | Benevento – Napoli | Mastella convoca incontro a Palazzo Mosti

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ho parlato con l’amministratore e presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che gestisce la tratta della Ferrovia-Cancello via Valle Caudina, per sollecitare un suo intervento, che riesca a gestire al meglio i tempi e la durata di percorrenza per quanto attiene la trattae che collega i paesi della Valle Caudina con il capoluogo campano”. Così in una nota il sindaco di, Clemente. “A seguito della telefonata intercorsa oggi, hoto, per giovedì, alle ore 12, a, untra il comitato dei pendolari e l’amministratore delegato, o un suo rappresentante, per risolvere questa questione, che mi sta ...

...dei treni sulla linea Napoli -per lavori di ammodernamento. Servizio che sarà garantito dai bus sostitutivi. In data 2 marzo il presente comitato ha inviato questa mail alla dirigenza..., unico caso di società di trasporto del Mezzogiorno, può contare anche sui 200 milioni di ... Convogli nuovi anche sulla Napoli -e sulla Napoli - Piedimonte Matese. In totale fanno 65 ...Ferrovia Valle Caudina: Mastella convoca Eav e Pendolari. Lo fa sapere il sindaco di Benevento in una nota inviata alla stampa ...Per i treni in cui è previsto un solo bus, saranno effettuate le medesime fermate di quelle previste per il servizio ferroviario, consultabili alla pagina: http://www.eavsrl.it/web/content/punti-di-fe ...