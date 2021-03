Covid, Meloni: “Non vedo discontinuità, ancora Dpcm” (Di sabato 6 marzo 2021) Sul tema dei vaccini anti Covid da parte del governo Draghi “per ora non vedo un cambio di passo rispetto al governo Conte, i volti, i contenuti e i metodi sono gli stessi del governo giallorosso. Abbiamo in pratica gli stessi ministri e sottosegretari, si continua a procedere per Dpcm e le scelte adottate dal governo non cambiano rispetto a quello che abbiamo visto con Conte”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in una intervista all’AdnKronos. “Penso ad esempio ai ristoranti che restano chiusi a cena – aggiunge Meloni – mentre non si fa nulla per evitare che gli anziani si accalchino in file infinite per vaccinarsi”. La leader di Fdi auspica “che il governo prenda come modello la Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli, che ha stretto un accordo con i medici per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sul tema dei vaccini antida parte del governo Draghi “per ora nonun cambio di passo rispetto al governo Conte, i volti, i contenuti e i metodi sono gli stessi del governo giallorosso. Abbiamo in pratica gli stessi ministri e sottosegretari, si continua a procedere pere le scelte adottate dal governo non cambiano rispetto a quello che abbiamo visto con Conte”. Lo dice Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, in una intervista all’AdnKronos. “Penso ad esempio ai ristoranti che restano chiusi a cena – aggiunge– mentre non si fa nulla per evitare che gli anziani si accalchino in file infinite per vaccinarsi”. La leader di Fdi auspica “che il governo prenda come modello la Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli, che ha stretto un accordo con i medici per le ...

