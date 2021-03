“Cosa c***o fai? Sei pazza”. Selvaggia Lucarelli su tutte le furie contro la D’Urso: “Va fermata!” (Di sabato 6 marzo 2021) Purché se ne parli tutto è lecito, sembra questo il mantra degli ultimi tempi, dove apparire è diventato il fine ultimo della vita di qualcuno che non ha altre aspirazioni. Nella puntata di venerdì 5 marzo, gli ospiti nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque dissertavano su quanto sia concesso mostrare sui social materiale che riguardi i nostri figli, coinvolgendoli che a loro piaccia o no. Quanto è giusto apparire? E per una Karina Cascella che ha dichiarato, intelligentemente, che più la figlia cresce e meno posta sue immagini, ecco una Maria Monsè che non conosce limiti, le immagini social dei suoi balletti con la figlia 14enne inondano il web, e a dimostrazione di quanto sia soddisfatta dell’attenzione che le viene concessa ecco un’immagine che ha lasciato senza parole. Lei e la figlia in costume uguale che poco lascia all’immaginazione, ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 6 marzo 2021) Purché se ne parli tutto è lecito, sembra questo il mantra degli ultimi tempi, dove apparire è diventato il fine ultimo della vita di qualcuno che non ha altre aspirazioni. Nella puntata di venerdì 5 marzo, gli ospiti nel salotto di Barbaraa Pomeriggio Cinque dissertavano su quanto sia concesso mostrare sui social materiale che riguardi i nostri figli, coinvolgendoli che a loro piaccia o no. Quanto è giusto apparire? E per una Karina Cascella che ha dichiarato, intelligentemente, che più la figlia cresce e meno posta sue immagini, ecco una Maria Monsè che non conosce limiti, le immagini social dei suoi balletti con la figlia 14enne inondano il web, e a dimostrazione di quanto sia soddisfatta dell’attenzione che le viene concessa ecco un’immagine che ha lasciato senza parole. Lei e la figlia in costume uguale che poco lascia all’immaginazione, ...

