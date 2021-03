Calcio: Juventus, De Ligt non convocato, recuperano Bonucci, Arthur e Cuadrado (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio in programma stasera all'Allianz Stadium. recuperano Bonucci, Arthur e Cuadrado. Gli assenti saranno cinque ovvero: De Ligt, Chiellini, Bentancur, Dybala e Frabotta squalificato. Questo l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, De Marino, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters, Cristiano Ronaldo, Morata, Akè. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - La, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio in programma stasera all'Allianz Stadium.. Gli assenti saranno cinque ovvero: De, Chiellini, Bentancur, Dybala e Frabotta squalificato. Questo l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Demiral,, Di Pardo, Dragusin, De Marino,, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters, Cristiano Ronaldo, Morata, Akè.

