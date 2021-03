Barbara D’Urso accusata di visibilità diseducativa a Maria Monsé e la figlia: l’affondo (Di sabato 6 marzo 2021) Una delle polemiche del momento vede Barbara D’Urso accusata di dare visibilità diseducativa all’ex Gf vip 3, Maria Monsé, e la figlia minorenne Perla Maria, nei talk-show tv per i quali mamma e figlia vip spesso si presentano come ospiti. Le accuse in questione giungono su Instagram, da parte del giudice di Ballando con le stelle nonché blogger, Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, infatti, critica la conduttrice per il fatto di proporre nel piccolo schermo un modello di donna che rincorre il successo puntando sull’aspetto fisico. Il riferimento delle accuse è in particolare ad una foto bollente di mamma e figlia vip, che, intanto, divide molto l’opinione dell’occhio pubblico. Selvaggia Lucarelli contro ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 marzo 2021) Una delle polemiche del momento vededi dareall’ex Gf vip 3,, e laminorenne Perla, nei talk-show tv per i quali mamma evip spesso si presentano come ospiti. Le accuse in questione giungono su Instagram, da parte del giudice di Ballando con le stelle nonché blogger, Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, infatti, critica la conduttrice per il fatto di proporre nel piccolo schermo un modello di donna che rincorre il successo puntando sull’aspetto fisico. Il riferimento delle accuse è in particolare ad una foto bollente di mamma evip, che, intanto, divide molto l’opinione dell’occhio pubblico. Selvaggia Lucarelli contro ...

stanzaselvaggia : Barbara D’Urso ha appena twittato : «@nzingaretti in un partito che tratta argomenti molto diversi tra loro hai por… - Pinucciosono : Barbara D'urso esprime solidarietà a Zingaretti - welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - nonesistevenere : RT @ninetiesbish: Barbara D’Urso è una Dayaners dal 2016. Regina, chi come te??? @carmelitadurso #mellos - nadysa12 : RT @ninetiesbish: Barbara D’Urso è una Dayaners dal 2016. Regina, chi come te??? @carmelitadurso #mellos -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Mediaset, stop a «Live - Non è la d’Urso». Da aprile un nuovo spazio per la conduttrice Corriere della Sera