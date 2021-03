Avvisate Amadeus Clamoroso durante la finalissima | Altro che quarantena | dove è stato beccato Irama

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021)è il primo cantante che rischia di vincere il Festival di Sanremo 2021 in “smart working”. Il 25enne nato a Carrara ma cresciuto a Monza sta infatti partecipando a questa 71esima edizione solo grazie alla modifica del regolamento approvata in extremis: essendo innon può esibirsi sul palco, ma sta gareggiando con la registrazione effettuatale prove generali. Da Davide Maggio è però arrivata una bomba su: “che è a Milano.chea Sanremo”. Il cantante avrebbe quindi violato il protocollo: sesse vincere, sarebbe costretto a collegarsi da una presunta “stanza d'albergo” - come annunciato dal direttore artistico e conduttore del Festival - per esibirsi in streaming. ...