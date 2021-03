Amici: Gaia, Enula e Sangiovanni al serale (Di sabato 6 marzo 2021) I cantanti, nella puntata di oggi, si sono esibiti per conquistare le prime tre maglie messe a disposizione per il serale, come proposto da Rudy Zerbi. Torna in corsa anche la ballerina Martina, che ha recuperato la maglia esibendosi in un musical e convincendo la sua coach Lorella Cuccarini. La puntata di oggi si è aperta parlando della proposta di Rudy Zerbi che ha voluto creare una classifica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 6 marzo 2021) I cantanti, nella puntata di oggi, si sono esibiti per conquistare le prime tre maglie messe a disposizione per il, come proposto da Rudy Zerbi. Torna in corsa anche la ballerina Martina, che ha recuperato la maglia esibendosi in un musical e convincendo la sua coach Lorella Cuccarini. La puntata di oggi si è aperta parlando della proposta di Rudy Zerbi che ha voluto creare una classifica Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

XFactor_Italia : tifo sfegatato per i nostri amici che questa sera si esibiranno a #Sanremo2021 ?? @davideshorty @Gaia_Gozzi… - AntoniettaRauso : RT @klainesorder: c’è solo una Gaia che ha meritato il serale nella storia di Amici #Amici20 - SottonaS : RT @marixfils: TUTTA ITALIA: “figurati se Gaia e rosa vanno per prime al serale, forse una delle due manco ci va” Il criterio di amici: #A… - SottonaS : RT @miss_chifo: Gaia al serale, così a caso Tutti i cantanti di amici: #Amici20 - Gaia_Mai_ : È scritto nelle stelle che deve vincere Fasma non lo dico io. Se non dovesse accadere farò ricorso sperando di aver… -