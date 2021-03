Tutti i giornali italiani che hanno parlato, a sproposito, di «tassa sugli abbracci» a Londra (Di venerdì 5 marzo 2021) Come facciamo ad attirare lettori? Pubblichiamo un pezzo in cui si parla del costo del parcheggio nell’aeroporto Gatwick di Londra, e ci appiccichiamo l’etichetta «tassa sugli abbracci», anche se non è vero e non c’entra nulla. Nei giorni scorsi, molti quotidiani italiani (nella loro versione online) hanno pubblicato articoli per parlare del nuovo regolamento che entrerà in vigore lunedì 8 marzo in uno dei sei aeroporti della capitale britannica (misura che, nei prossimi mesi, sarà estesa anche a Tutti gli altri poli di partenza e arrivo). I fatti sono reali, ma la connotazione che gli è stata data è completamente fuori contesto. LEGGI ANCHE > I QAnon’s che stanno aspettando il giuramento di Trump il 4 marzo Parliamo di una bufala? Se raccontata come fatto dai ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Come facciamo ad attirare lettori? Pubblichiamo un pezzo in cui si parla del costo del parcheggio nell’aeroporto Gatwick di, e ci appiccichiamo l’etichetta «», anche se non è vero e non c’entra nulla. Nei giorni scorsi, molti quotidiani(nella loro versione online)pubblicato articoli per parlare del nuovo regolamento che entrerà in vigore lunedì 8 marzo in uno dei sei aeroporti della capitale britannica (misura che, nei prossimi mesi, sarà estesa anche agli altri poli di partenza e arrivo). I fatti sono reali, ma la connotazione che gli è stata data è completamente fuori contesto. LEGGI ANCHE > I QAnon’s che stanno aspettando il giuramento di Trump il 4 marzo Parliamo di una bufala? Se raccontata come fatto dai ...

