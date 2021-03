Tommaso Zorzi a Verissimo: “Non mi sarei aspettato di vincere” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la vittoria a Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi racconta a Verissimo: “Non mi sarei aspettato di vincere” Domani pomeriggio, in esclusiva, Tommaso Zorzi, vincitore del reality Grande Fratello Vip, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’influencer ha raccontato: “Non mi sarei aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere – e aggiunge – adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”. Poi la domanda di Silvia Toffanin che gli chiede se abbia commesso qualche errore durante la permanenza nel loft di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la vittoria a Grande Fratello Vip,racconta a: “Non midi” Domani pomeriggio, in esclusiva,, vincitore del reality Grande Fratello Vip, sarà ospite di Silvia Toffanin a. L’influencer ha raccontato: “Non midi. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere – e aggiunge – adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”. Poi la domanda di Silvia Toffanin che gli chiede se abbia commesso qualche errore durante la permanenza nel loft di ...

