Strade Bianche femminile 2021 in tv | orari | dove vederla | programma | streaming

La Strade Bianche femminile 2021, in programma sabato 6 marzo, avrà l'onore di aprire una grandissima giornata di ciclismo lungo le terre senesi, per la classica del Nord più a Sud d'Europa. La prima prova del calendario UCI Women's WorldTour, con i suoi 136 chilometri nei dintorni di Siena e otto tratti in sterrato, si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell'anno sia per il suo tracciato, unico nel panorama mondiale, sia per la partecipazione di altissimo livello tecnico. La Strade Bianche femminile 2021 avrà inizio alle ore 09.15 e terminerà intorno alle ore 13.00. È prevista la diretta televisiva su Eurosport 1 alle ore 12.30 e la differita su Rai Sport alle ore 16.30.

