Simona Ventura positiva al Covid: non sarà nella serata finale di Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Era attesa domani, nella serata finale del Festival di Sanremo 2021, ma Simona Ventura non sarà presente sul palcoscenico dell’Ariston dopo essere risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso padrone di casa e direttore artistico della kermesse, Amadeus, nel corso della conferenza stampa di oggi. Simona Ventura positiva al Covid: salta Sanremo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021) Era attesa domani,del Festival di, manonpresente sul palcoscenico dell’Ariston dopo essere risultataal. Ad annunciarlo è stato lo stesso padrone di casa e direttore artistico della kermesse, Amadeus, nel corso della conferenza stampa di oggi.al: salta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - SkyTG24 : Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: - hasDarkHorse : Al posto di Simona Ventura Solei Anastasia Sorgé perché c’è sempre spazio per una nuova conduttrice. - CrostataraRoma5 : RT @trash_italiano: ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 -