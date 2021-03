Si schiantano contro i carabinieri in centro a Cagliari, 4 fermi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Si sono schiantati contro un'auto dei carabinieri, dopo essere fuggiti davanti all'alt di un non lontano posto di controllo. Il pericoloso e spettacolare incidente e' accaduto stasera a Cagliari, nel centralissimo Largo Carlo Felice dove quattro giovani, dopo l'impatto con l'auto dei militari, andata distrutta, hanno tentato di allontanarsi a piedi. Ma raggiunti dagli uomini delle forze dell'ordine, sono stati fermati e portati in caserma. La singolare scena si è svolta davanti a decine di passanti che, nel cuore della movida Cagliaritana, godono delle libertà previste dalla zona bianca, con bar che chiudono alle 21 e ristoranti alle 23. Sul posto carabinieri e polizia sono accorsi in forze. I quattro fermati avevano marijuana nell'auto e potrebbe essere questa la ragione che li ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Si sono schiantatiun'auto dei, dopo essere fuggiti davanti all'alt di un non lontano posto dillo. Il pericoloso e spettacolare incidente e' accaduto stasera a, nel centralissimo Largo Carlo Felice dove quattro giovani, dopo l'impatto con l'auto dei militari, andata distrutta, hanno tentato di allontanarsi a piedi. Ma raggiunti dagli uomini delle forze dell'ordine, sono stati fermati e portati in caserma. La singolare scena si è svolta davanti a decine di passanti che, nel cuore della movidatana, godono delle libertà previste dalla zona bianca, con bar che chiudono alle 21 e ristoranti alle 23. Sul postoe polizia sono accorsi in forze. I quattro fermati avevano marijuana nell'auto e potrebbe essere questa la ragione che li ...

SardoResiliente : RT @Agenzia_Italia: Si schiantano contro i carabinieri in centro a Cagliari, 4 fermi - Agenzia_Italia : Si schiantano contro i carabinieri in centro a Cagliari, 4 fermi - sulsitodisimone : Si schiantano contro i carabinieri in centro a Cagliari, 4 fermi - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Folle corsa di 10 chilometri per scappare dai carabinieri: si schiantano contro un muro - NapoliToday : #Cronaca Folle corsa di 10 chilometri per scappare dai carabinieri: si schiantano contro un muro… -