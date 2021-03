Sardegna zona bianca, regole e controlli covid per chi arriva: ordinanza (Di sabato 6 marzo 2021) controlli anti-covid per chi arriva in Sardegna, zona bianca, da lunedì 8 marza. Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore della Sardegna, Christian Solinas, che mira a ‘difendere’ il risultato raggiunto dalla regione nel contrasto alla diffusione del coronavirus e a proseguire lungo la strada iniziata con la riapertura serale dei ristoranti e con la revisione del coprifuoco. Secondo l’ordinanza, in vigore fino al 24 marzo, tutti coloro che vogliono raggiungere l’Isola, prima di imbarcarsi su linee aeree o marittime, devono registrarsi nel sito della Regione e presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione con la carta d’imbarco e il documento d’identità in corso di validità. Nella piattaforma istituzionale, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021)anti-per chiin, da lunedì 8 marza. Lo prevede l’firmata dal governatore della, Christian Solinas, che mira a ‘difendere’ il risultato raggiunto dalla regione nel contrasto alla diffusione del coronavirus e a proseguire lungo la strada iniziata con la riapertura serale dei ristoranti e con la revisione del coprifuoco. Secondo l’, in vigore fino al 24 marzo, tutti coloro che vogliono raggiungere l’Isola, prima di imbarcarsi su linee aeree o marittime, devono registrarsi nel sito della Regione e presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione con la carta d’imbarco e il documento d’identità in corso di validità. Nella piattaforma istituzionale, i ...

