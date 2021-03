Sanremo: direttore Coletta, basta supercazzole! (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo al 44,3% di share media «Il calo di ascolti del Festival è colpa delle partite di Serie A». Ma il calendario del nostro Campionato si conosce da mesi, non potevano cambiare le date di Sanremo, se già prevedevano una cannibalizzazione di pubblico da parte del calcio? «Rispetto a un anno fa abbiamo perso ascolti perché a marzo c’è meno platea televisiva che a febbraio, si sa». Ma quest’anno c’è il coprifuoco per la pandemia, sono tutti a casa, quindi la platea televisiva è potenzialmente più alta. «Non ci interessano i dati Auditel quest’anno, abbiamo fatto il Festival solo per Servizio Pubblico». Ma a gennaio non dicevate che dovevate fare Sanremo per vendere la pubblicità e salvare i conti della Rai? Questa sequela di scuse, da bambino delle elementari che non ha fatto i compiti, sono del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival dial 44,3% di share media «Il calo di ascolti del Festival è colpa delle partite di Serie A». Ma il calendario del nostro Campionato si conosce da mesi, non potevano cambiare le date di, se già prevedevano una cannibalizzazione di pubblico da parte del calcio? «Rispetto a un anno fa abbiamo perso ascolti perché a marzo c’è meno platea televisiva che a febbraio, si sa». Ma quest’anno c’è il coprifuoco per la pandemia, sono tutti a casa, quindi la platea televisiva è potenzialmente più alta. «Non ci interessano i dati Auditel quest’anno, abbiamo fatto il Festival solo per Servizio Pubblico». Ma a gennaio non dicevate che dovevate fareper vendere la pubblicità e salvare i conti della Rai? Questa sequela di scuse, da bambino delle elementari che non ha fatto i compiti, sono del ...

