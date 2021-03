Sanremo 2021: svelato il segreto dei braccialetti e della camicia di Fedez (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 ha visto esibirsi i primi 13 artisti. Tra questi c’era anche il duo composto da Francesca Michielin e Fedez, il quale ha presentato la canzone “Chiamami per nome”. Tuttavia, a destare grande clamore, sono stati i braccialetti del noto rapper in quanto piuttosto particolari. A svelare il segreto e la particolarità dei due accessori, ci ha pensato lo stesso cantante su Instagram. Questi, infatti, servirebbero per combattere l’ansia. Sanremo 2021: la tensione di Fedez Uno dei momenti più emozionanti della prima serata di Sanremo 2021 è stata l’esibizione di Francesca Michielin e Fedez. In molti si sono accorti della grande tensione del noto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima serata diha visto esibirsi i primi 13 artisti. Tra questi c’era anche il duo composto da Francesca Michielin e, il quale ha presentato la canzone “Chiamami per nome”. Tuttavia, a destare grande clamore, sono stati idel noto rapper in quanto piuttosto particolari. A svelare ile la particolarità dei due accessori, ci ha pensato lo stesso cantante su Instagram. Questi, infatti, servirebbero per combattere l’ansia.: la tensione diUno dei momenti più emozionantiprima serata diè stata l’esibizione di Francesca Michielin e. In molti si sono accortigrande tensione del noto ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - radiolaquila1 : L'Aquila e il TSA domani a 'Casa Sanremo' - Lopinionista : Sanremo 2021: “Sono afona”, l’annuncio di Gaia a Rtl 102.5 -