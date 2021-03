Sanremo 2021: la rivoluzione (musicale) che non c'è (Di venerdì 5 marzo 2021) Doveva essere il Festival dello svecchiamento, quello che avrebbe sdoganato la nuova scena musicale italiana, i nuovi suoni, compreso quel mischione terribile, tra rap, trap, autotune e ritornelli melodici vecchio stile. La prova provata di questa rivoluzione annunciata stava nel cast dei Big, popolato come mai prima da artisti che agli over 50 (ovvero il pubblico più affezionato al Festival) risultano per lo più sconosciuti. Sconosciuti al pubblico adulto perché vanno forte nelle playlist di Spotify, perché hanno un pubblico social che le radio mainstream non le ascolta, sconosciuti, soprattutto, perché parte di una scena musicale dove le differenze sono anestetizzate, dove le basi musicali si assomigliano pericolosamente annullando qualsiasi differenza tra un artista e l'altro. Al resto ci pensa autotune, quel trucchetto che ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Doveva essere il Festival dello svecchiamento, quello che avrebbe sdoganato la nuova scenaitaliana, i nuovi suoni, compreso quel mischione terribile, tra rap, trap, autotune e ritornelli melodici vecchio stile. La prova provata di questaannunciata stava nel cast dei Big, popolato come mai prima da artisti che agli over 50 (ovvero il pubblico più affezionato al Festival) risultano per lo più sconosciuti. Sconosciuti al pubblico adulto perché vanno forte nelle playlist di Spotify, perché hanno un pubblico social che le radio mainstream non le ascolta, sconosciuti, soprattutto, perché parte di una scenadove le differenze sono anestetizzate, dove le basi musicali si assomigliano pericolosamente annullando qualsiasi differenza tra un artista e l'altro. Al resto ci pensa autotune, quel trucchetto che ...

