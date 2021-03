(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo le classifiche della giuria demoscopica, ieri sera a votare i 26 big in gara aè stata l’orchestra. I musicisti sono in parte d’accordo con i 300 giurati da casa, infatti in entrambi i casi a trionfare è stato Ermal Meta. Questa volta però Orietta Berti è balzata dal fondo dellaal secondo posto. Una bella rivincita per Oriettona nazionale. 1. Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra 2. Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva 3. Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler 4. Willie Peyote – “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani 5. Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi 6. Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli 7. Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni) con ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - corazondecrema : RT @amaricord: Ore 23:30 Amadeus sta tagliando i baffi a Fiorello sul palco di Sanremo 4 marzo 2021 IO C'ERO #Sanremo2021 - StraNotizie : Sanremo 2021: la classifica stilata dall’orchestra e quella generale -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Serata di duetti e cover con esibizioni di altissimo livello. La classifica generele del Festival didopo la terza serata dedicata alle Cover. Ogni cantante si è esibito quindi 2 volte, una con la canzone in gara, la seconda con la Cover scelta per la questa serata. 1) Ermal Meta 2) ...Come da tradizione, i 26 artisti in gara al Festival disi esibiscono con brani del passato, o da soli o con loro colleghi. Il terzo atto del Festivalsi apre però con un omaggio a Lucio ...SANREMO (ITALPRESS) – Al Festival di Sanremo è la serata delle cover dedicate alla canzone d’autore italiana e anche quella dell’omaggio a Lucio Dalla che avrebbe compiuto 78 anni. Ad augurare buon co ...Ermal Meta vince anche la serata delle cover con "Caruso" di Lucio Dalla e vola in testa. Seguono Annalisa, Willie Peyote, Arisa e Irama ...