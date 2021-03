Sanremo 2021: Fulminacci in gara con Santa Marinella (testo e video esibizioni) (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 Fulminacci tra i Big con “Santa Marinella” testo e video esibizioni. Giovedì 4 marzo con la cover Penso Positivo con Roy Paci e Valerio Lundini Sanremo 2021 in gara tra i Big c’è Fulminacci, cantautore classe 1996, nome d’arte di Filippo Uttinacci, romano, è il più giovane in gara a Sanremo. Ha vinto la Targa Tenco come migliore opera prima e il premio Mei come miglior giovane, è emerso nel 2019 con Borgese in Borghese. Il brano è scritto dallo stesso Fulminacci. Il Festival di Sanremo 2021 (qui i cantanti) è su Rai 1 e RaiPlay da martedì 2 a sabato 6 marzo in lunghe prime serate condotte ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 marzo 2021)tra i Big con “. Giovedì 4 marzo con la cover Penso Positivo con Roy Paci e Valerio Lundiniintra i Big c’è, cantautore classe 1996, nome d’arte di Filippo Uttinacci, romano, è il più giovane in. Ha vinto la Targa Tenco come migliore opera prima e il premio Mei come miglior giovane, è emerso nel 2019 con Borgese in Borghese. Il brano è scritto dallo stesso. Il Festival di(qui i cantanti) è su Rai 1 e RaiPlay da martedì 2 a sabato 6 marzo in lunghe prime serate condotte ...

