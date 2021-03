Sanremo 2021, Barbara Palombelli: la carriera in 10 foto (Di venerdì 5 marzo 2021) «Una collega, ma anche la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre a essere una brava giornalista». Sono queste le parole scelte da Amadeus per spiegare la sua decisione di avere Barbara Palombelli sul palco del Teatro Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, prevista venerdì 5 marzo. È vero che la Palombelli, 67 anni, moglie di Francesco Rutelli e attualmente volto di punta di Mediaset – cosa che ha attirato non poche polemiche a quelli che spingevano per la valorizzazione di una professionista interna alla Rai dimenticandosi, forse, che l’anno scorso sul palco c’erano Emma D’Aquino e Laura Chimenti del Tg1 – è una delle macinatrici di dirette televisive più attive del piccolo schermo, ma anche una professionista che è sempre stata un esempio di placidità e fermezza, una delle pochissime a preferire il sussurro all’ammonimento urlato a squarciagola, il dialogo alla sopraffazione fine a sé stessa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) «Una collega, ma anche la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre a essere una brava giornalista». Sono queste le parole scelte da Amadeus per spiegare la sua decisione di avere Barbara Palombelli sul palco del Teatro Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, prevista venerdì 5 marzo. È vero che la Palombelli, 67 anni, moglie di Francesco Rutelli e attualmente volto di punta di Mediaset – cosa che ha attirato non poche polemiche a quelli che spingevano per la valorizzazione di una professionista interna alla Rai dimenticandosi, forse, che l’anno scorso sul palco c’erano Emma D’Aquino e Laura Chimenti del Tg1 – è una delle macinatrici di dirette televisive più attive del piccolo schermo, ma anche una professionista che è sempre stata un esempio di placidità e fermezza, una delle pochissime a preferire il sussurro all’ammonimento urlato a squarciagola, il dialogo alla sopraffazione fine a sé stessa.

