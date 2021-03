Salto con gli sci, Stefan Kraft è medaglia d’oro su trampolino grande ai Mondiali di Oberstdorf. Sul podio anche Johansson e Geiger (Di venerdì 5 marzo 2021) Stefan Kraft rispetta il pronostico della vigilia e conquista la medaglia d’oro su trampolino grande ai Mondiali 2021 di Salto con gli sci, in corso di svolgimento a Oberstdorf. Il fuoriclasse austriaco è stato stabilmente il migliore del lotto in questi giorni sul Schattenbergschanze, vincendo cinque serie su otto disputate (tra cui la qualificazione e la prima parte di gara) e portando a casa con merito il terzo titolo iridato individuale della carriera, dopo la doppia affermazione di Lahti nel 2017. Si tratta del primo successo stagionale nel circuito maggiore per il 27enne nativo di Schwarzach im Pongau, che torna così sul gradino più alto del podio in una gara individuale a oltre un anno di distanza dall’ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)rispetta il pronostico della vigilia e conquista lasuai2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento a. Il fuoriclasse austriaco è stato stabilmente il migliore del lotto in questi giorni sul Schattenbergschanze, vincendo cinque serie su otto disputate (tra cui la qualificazione e la prima parte di gara) e portando a casa con merito il terzo titolo iridato individuale della carriera, dopo la doppia affermazione di Lahti nel 2017. Si tratta del primo successo stagionale nel circuito maggiore per il 27enne nativo di Schwarzach im Pongau, che torna così sul gradino più alto delin una gara individuale a oltre un anno di distanza dall’ultima ...

