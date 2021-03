Pasqua ‘chiusa’ e week end col rosso: il governo decide sulla stretta anti Covid. E coprifuoco alle 20 (Di venerdì 5 marzo 2021) È atteso per oggi il monitoraggio sull’evoluzione della pandemia. Secondo quanto scrive Adnkronos la Lombardia dovrebbe finire in zona arancione rinforzata. Campania verso la zona rossa ma stretta ci saranno in tante altre regioni. Il motivo, nel freddo calcolo numerico. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10 regioni. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865 contagi e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19. Si è mossa in anticipo la Lombardia, reduce da una giornata con 5.174 contagi e 59 morti, con un’ordinanza che istituisce la zona arancione rafforzata fino al 14 marzo: scuola chiusa, vietate visite ad amici e parenti, no agli spostamenti nelle seconde ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) È atteso per oggi il monitoraggio sull’evoluzione della pandemia. Secondo quanto scrive Adnkronos la Lombardia dovrebbe finire in zona arancione rinforzata. Campania verso la zona rossa maci saranno in tante altre regioni. Il motivo, nel freddo calcolo numerico. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10 regioni. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865 contagi e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di-19. Si è mossa incipo la Lombardia, reduce da una giornata con 5.174 contagi e 59 morti, con un’ordinanza che istituisce la zona arancione rafforzata fino al 14 marzo: scuola chiusa, vietate visite ad amici e parenti, no agli spostamenti nelle seconde ...

