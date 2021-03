Papa, parte viaggio in Iraq. Messaggio a Mattarella: «Sono pellegrino di pace» (Di venerdì 5 marzo 2021) Inizia il viaggio di Francesco, il primo dal novembre 2019. Massime misure di sicurezza e forti limitazioni anti-Covid. Atteso l’incontro con il capo religioso sciita. ’ Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 marzo 2021) Inizia ildi Francesco, il primo dal novembre 2019. Massime misure di sicurezza e forti limitazioni anti-Covid. Atteso l’incontro con il capo religioso sciita. ’

Mariate48641882 : RT @AlbertoLetizia2: 'Noi siamo parte di te e tu sei parte di noi' con questo messaggio di fratellanza l'Ayatollah al-Sistani accoglie Papa… - franco_dimuro : RT @v2Dark: Quei proiettili altro non sono che una dirompente affermazione di questo nuovo Rinascimento, un rispettoso tributo alla diffusi… - dukana2 : RT @v2Dark: Quei proiettili altro non sono che una dirompente affermazione di questo nuovo Rinascimento, un rispettoso tributo alla diffusi… - RunPierwork13 : RT @AlbertoLetizia2: 'Noi siamo parte di te e tu sei parte di noi' con questo messaggio di fratellanza l'Ayatollah al-Sistani accoglie Papa… - Ale_Pedreschi : RT @M_RSezione: Acs, una grande iniziativa per sostenere la gioventù cristiana dell’Iraq attraverso borse di studio per 150 studenti dell’U… -