Orietta Berti e la sua super doppia gaffe | “Voglio duettare con i Naziskin”

(Di venerdì 5 marzo 2021) E’ diventato ormai virale su internet il video che mostra duedidurante una diretta social con il Festival di Sanremo. La cantante, in gara quest’anno con il brano ‘Quando ti sei innamorato’ sbaglia ben due nomi di altri artisti in concorso alla kermesse musicale, ed una delle “storpiature” in particolare è diventata virale sul web: Ermal Meta diventa “Ermal Metal” e Maneskin diventa “”, generando l’ironia online. Il video diventato virale Nella diretta,stava confidando con quali degli artisti le piacerebbe collaborare, ma quegli innocenti quanto esilaranti errori non sono passati inosservati ai telespettatori. “Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal, ma anche con i ...

FBiasin : Orietta #Berti: <Con chi mi piacerebbe fare un duetto? Con Madame, con Ermal METAL e con i NAZISKIN>. Da #Sanremo2021 è tutto. - IlContiAndrea : Ordine di uscita Big 1 Noemi 2 Fulminacci 3 Renga 4 Extraliscio 5 Fasma 6 Bugo 7 Michielin e Fedez 8 Irama 9 Manesk… - rtl1025 : ?? La Top Ten dopo la terza serata di #Sanremo2021 1 Ermal Meta 2 Annalisa 3 Willie Peyote 4 Arisa 5 Irama 6 Lo Sta… - XinXianLi69 : @emmeemme__ Orietta berti - anticrist00 : RT @chiptizenerased: se Orietta Berti dice che si chiamano Ermal Metal e Naziskin loro da adesso si chiamano Ermal Metal e Naziskin -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Commenta per primo 'Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come anche con Ermal Meta e con i Naziskin'. Sì, è successo davvero. L'ha detto durante un'intervistache probabilmente voleva dire Maneskin. Una gaffe che non è passata inosservata...Protagonista dello scivolone linguistico, che ha fatto esplodere i social network,. "È un optional essere intonati?". Scoppia la polemica su Sanremo"Farei un pezzo con Madame, con Ermal Meta ma anche con i Naziskin": la gaffe di Orietta Berti conquista i social. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato", in u ...Non c’è Sanremo senza polemica e nemmeno senza sfondoni. E oggi il palmares va alla mitica Orietta Berti che in un colpo solo ha fatto confusione, in un caso anche un po’ spericolata. Che è successo?