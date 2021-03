Nuovo Quattroruote - L' editoriale di marzo - Se la macchina torna oggetto del privilegio

(Di venerdì 5 marzo 2021) La transizione verso l'elettrico è un processo ormai inevitabile, ma comporta dei costi che stanno portanto la mobilità a diventare sempre più cara. Negli scorsi mesi i rappresentanti di svariate case automobilistiche hanno sottolineato come le auto elettriche presentino costi sociali e ambientali che, a oggi, risultano ancora insostenibili. Per questo bisognerà ponderare le prossime mosse nell'ambito dell'elettrificazione: il timore è che, alla fine, il conto della rivoluzione sarà pagato dai consumatori meno abbienti. ECCO IL TESTO DELL'DEL NUMERO DIPosso soltanto immaginare lo sconcerto della gente nell'osservare quanto sta accadendo nel mondo dell'auto, fra annunci, proclami, minacce, pentimenti e polemiche. Quando già si dava per ineluttabile il processo verso l'elettrificazione le ultime Case ad annunciare ulteriori ...

