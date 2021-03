“No, non puoi farlo!”. Serena Bortone, l’ospite bloccato giusto in tempo (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovo appuntamento con ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. La trasmissione presentata dalla conduttrice televisiva ha vissuto un momento di tensione nella giornata del 5 marzo. La padrona di casa è stata costretta a intervenire e a bloccare una situazione che poteva scatenare numerose polemiche, soprattutto sul web. Le precauzioni da quando è scoppiata un anno fa la pandemia da coronavirus sono triplicate e anche nei programmi si fa moltissima attenzione alle regole. Serena Bortone, come è solita fare, ha invitato alcuni ospiti nel suo format televisivo e proprio due di loro si sono resi protagonisti di un gesto sbagliato. Ovviamente non c’è stata malafede nella loro azione, ma quella disattenzione non poteva proprio passare inosservata e la presentatrice Rai è stata costretta immediatamente a intervenire. Gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovo appuntamento con ‘Oggi è un altro giorno’ di. La trasmissione presentata dalla conduttrice televisiva ha vissuto un momento di tensione nella giornata del 5 marzo. La padrona di casa è stata costretta a intervenire e a bloccare una situazione che poteva scatenare numerose polemiche, soprattutto sul web. Le precauzioni da quando è scoppiata un anno fa la pandemia da coronavirus sono triplicate e anche nei programmi si fa moltissima attenzione alle regole., come è solita fare, ha invitato alcuni ospiti nel suo format televisivo e proprio due di loro si sono resi protagonisti di un gesto sbagliato. Ovviamente non c’è stata malafede nella loro azione, ma quella disattenzione non poteva proprio passare inosservata e la presentatrice Rai è stata costretta immediatamente a intervenire. Gli ...

SanremoRai : “E quando andrò devi sorridermi se puoi Non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere” ?? @malikayane ??… - borghi_claudio : @matteoc8089 @WRicciardi @Cartabellotta No, sa qual è la differenza? Che in borsa senza portare risultati misurabil… - LucaDondoni : Dio Mio ma noooooo . @lorenzojova ribellati. So che non lo puoi fare ma a tutto c’è un limite. #Sanremo2021 - quemadator221 : Uno dei piccoli vantaggi di portare la mascherina è che a pranzo puoi mangiare pesante, cipolla, aglio tanto non si… - Chiara99063818 : @_lafra_ No amo non puoi -