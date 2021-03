MotoGP | Test Losail in tv | orari | programma | streaming | calendario 6-7 marzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Manca ormai un solo giorno al via deiufficiali dellain vista del Motomondiale 2021, che scatterà nel weekend 26-28con il primo Gran Premio della nuova stagione. Si torna dunque finalmente in pista a, in Qatar, per cinque giornate complessive diriservate a tutti i piloti “titolari” della griglia, mentre quest’oggi andrà in scena uno shakedown riservato esclusivamente ai debuttanti nella classe regina e ai collaudatori dei vari team. Il campione iridato in carica Joan Mir e gli altri grandi favoriti per il titolo 2021 (in assenza di Marc Marquez) devono dunque attendere altre 24 ore per tornare in sella alle rispettive moto durante una sessione di prove insieme agli avversari. La prima finestra di questiprevede due giornate consecutive di attività ...