Monoclonali, via alla sperimentazione clinica. L'ipotesi: "Efficaci anche contro le varianti" (Di venerdì 5 marzo 2021) Maria Sorbi Partono i test sugli anticorpi: "Alta potenza neutralizzante con un'iniezione" Sono Efficaci contro la variante inglese e sembrano fare da scudo anche contro quelle sudafricana e brasiliana. Gli anticorpi Monoclonali «made in Italy», realizzati dal team dello scienziato Rino Rappuoli, cominciano finalmente la sperimentazione clinica. Il trial si svolgerà allo Spallanzani di Roma e nel Centro ricerche cliniche di Verona. Infialato dall'Istituto biochimico Giovanni Lorenzini, l'anticorpo «sarà testato, nei prossimi mesi, prima sui volontari sani (fase I) per verificarne la sicurezza, e poi su pazienti positivi al Covid-19 (fasi successive di sviluppo clinico) per l'ottimizzazione della dose e le verifiche di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Maria Sorbi Partono i test sugli anticorpi: "Alta potenza neutralizzante con un'iniezione" Sonola variante inglese e sembrano fare da scudoquelle sudafricana e brasiliana. Gli anticorpi«made in Italy», realizzati dal team dello scienziato Rino Rappuoli, cominciano finalmente la. Il trial si svolgerà allo Spnzani di Roma e nel Centro ricerche cliniche di Verona. Infialato dall'Istituto biochimico Giovanni Lorenzini, l'anticorpo «sarà testato, nei prossimi mesi, prima sui volontari sani (fase I) per verificarne la sicurezza, e poi su pazienti positivi al Covid-19 (fasi successive di sviluppo clinico) per l'ottimizzazione della dose e le verifiche di ...

