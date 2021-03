Le unghie di De Vrij | i denti di Sanchez | la mano di Conte

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) La sesta vittoria consecutiva dell’Inter ha avuto un sapore diverso dalle prece: quello della sofferenza e della battaglia corpo a corpo, ennesimo segnale di forza per Dee compagni Ci è voluto l’elmetto, che da Dea Lukaku tutti i ragazzi hanno dovuto necessariamente indossare. Perché lo Scudetto si vince talvolta con il pilota automatico e talvolta selezionando la guida manuale per affrontare gli snodi più tortuosi. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Se, classifica alla, la variante di Parma non avrebbe dovuto suscitare dubbio alcuno, nella realtà dei fatti la trasferta del Tardini si è sempre storicamente rivelata ostica e non priva di tranelli. Dunque non c’è da stupirsi che ne sia nata una serata scorbutica e potenzialmente pericolosissima. Eppure l’Inter ha saputo ...