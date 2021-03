Le dimissioni di Zingaretti | «Volevano farmi fuori | sotto scacco non ci sto»

gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - peppeprovenzano : Nicola #Zingaretti ci ripensi, l’assemblea del @pdnetwork respinga le dimissioni del segretario. Ci ripensino anche… - you_trend : ?? Il post su Facebook con cui #Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni - _marlene1265 : RT @3gennaio2013: Dimissioni Zingaretti: A nessuno è venuto il sospetto che sia una manovra del PD per farlo candidare a sindaco di Roma? - fattoquotidiano : Game over”, dicevano ieri sera gli uomini del segretario, a chi ipotizzava che le dimissioni di Zingaretti siano in… -

Ultime Notizie dalla rete : dimissioni Zingaretti

Dopo leshock di Nicoladalla segreteria del Pd, sono piovute richieste al governatore del Lazio ..."Spero che nel Pd non vadano avanti per settimane"di Nicolada segretario del Pd? "Mi spiace per gli altri partiti che litigano ed è grave che il segretario del secondo partito in Italia si dimetta perché nel Pd parlano solo di ..."Qualsiasi scelta farà l'assemblea la rispettero'". Lo ha detto il segretario dimissionario del PD Nicola Zingaretti durante l'inaugurazione di un playground alla periferia di Roma. "Il tema non è un.Dopo due anni esatti, Nicola Zingaretti si dimette. Prima ancora di raccontare la sua segreteria, converrà dire una parola sul Pd, e per farlo non ci vuol molto, basterà osservare ...