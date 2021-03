Laura Torrisi | l’allenamento si fa bollente | il top non contiene le curve – FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 5 marzo 2021)continua a mantenersi in forma e non perde l’occasione per scattarsi unada urlo: il reggiseno sportivo nonle forme Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La splendida attrice, costretta a casa dalle restrizioni governative, sembra aver trovato il modo di trascorrere il L'articolo proviene da YesLife.it.