La comandante Pinotti al posto di Zingaretti | dopo tocca a M5S e Lega

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – L’epidemia avanza e accelera, il Governo Draghi ha puntato sin da subito sulla gestione militare del problema. Prima con un occhio alla tenuta sociale, alla possibilità che la frustrazione e la rabbia che cresce sull’onda della crisi economica possa degenerare in scontri nelle piazze del Paese, con la nomina dell’ex Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a responsabile della sicurezza nazionale; subito dopo con il siluramento di Domenico Arcuri e la nomina del Generale Francesco Figliuolo a Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Ultime Notizie dalla rete : comandante Pinotti

Radio Radicale

, Figliuolo, Battistini, Causin, Gasparri.. 20 nov 2020 Com Difesa. Puntata di "L'esercito, la pandemia, la sanità pubblica, l'esperienza delFigliuolo" di mercoledì 3 marzo 2021 ......logistico dell'Esercito italiano. Un provvedimento gravissimo che consegna alle forze ... da Antonio Tajani (Forza Italia) a Roberta(Pd), dai pentastellati alla stessa Giorgia ...Inaugurazione dell’anno giudiziario per i magistrati contabili. Nel 2020 avviati 4.817 procedimenti. Richieste risarcitorie per un ammontare di 22,47 milioni di euro ...Un mezzo golpe che si somma agli altri tanti colpi di mano che l’emergenza Covid ha consentito ai governi per militarizzare tutti gli aspetti della società italiana, accelerare la disarticolazione (..