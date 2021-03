Il papa in Iraq, pellegrino di pace in una Chiesa martire. Parla Impagliazzo (Di venerdì 5 marzo 2021) San Paolo, nella Lettera ai Romani, dice del Patriarca Abramo che “Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli” (Rm 4,18). Nel settembre 2018 papa Francesco, nel suo messaggio ai cattolici cinesi, commentava che “se Abramo avesse preteso condizioni, sociali e politiche, ideali prima di uscire dalla sua terra, forse non sarebbe mai partito”. Di certo, sono le stesse considerazioni che più volte il Pontefice si è posto nei mesi e nei giorni precedenti al 33.mo Viaggio apostolico in corso, dal 5 all’8 marzo, nella martoriata terra dell’Iraq. Tra preoccupazioni e difficoltà, come quella della pandemia che sta duramente aggredendo anche il Paese iracheno, da poche ore Francesco è infatti atterrato a Baghdad, dove darà seguito a un programma ricco di impegni, in continuità con la visita negli Emirati Arabi ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) San Paolo, nella Lettera ai Romani, dice del Patriarca Abramo che “Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli” (Rm 4,18). Nel settembre 2018Francesco, nel suo messaggio ai cattolici cinesi, commentava che “se Abramo avesse preteso condizioni, sociali e politiche, ideali prima di uscire dalla sua terra, forse non sarebbe mai partito”. Di certo, sono le stesse considerazioni che più volte il Pontefice si è posto nei mesi e nei giorni precedenti al 33.mo Viaggio apostolico in corso, dal 5 all’8 marzo, nella martoriata terra dell’. Tra preoccupazioni e difficoltà, come quella della pandemia che sta duramente aggredendo anche il Paese iracheno, da poche ore Francesco è infatti atterrato a Baghdad, dove darà seguito a un programma ricco di impegni, in continuità con la visita negli Emirati Arabi ...

