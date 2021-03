DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #Galbiate, incendio nella notte Tre persone intossicate - qn_giorno : #Lecco, #Galbiate, incendio distrugge un deposito agricolo: intossicate due persone - laprovinciadilc : #Galbiate, incendio nella notte Tre persone intossicate - LeccoNews : FURIOSO INCENDIO A GALBIATE: QUATTRO ORE DI LAVORO PER I VIGILI DEL FUOCO | 05/03/2021 - - lecco_notizie : Galbiate, incendio divora un deposito agricolo in località Bartesate -

Ultime Notizie dalla rete : Galbiate incendio

(Lecco), 5 marzo 2021 " Due persone sono rimaste intossicate in unche ha distrutto un capanno agricolo a. Sono state ricoverate in ospedale. L'è divampato nella notte tra giovedì e venerdì a Bartesate. Le fiamme hanno completamente ...Un furibondoha illuminato la notte di. Le vampe sono scaturite attorno alle 23 id ieri da un deposito agricolo in località Bartesate. Sul posto due autopompe e un'autobotte inviate dai vigili ...Galbiate (Lecco), 5 marzo 2021 – Due persone sono rimaste intossicate in un incendio che ha distrutto un capanno agricolo a Galbiate. Sono state ricoverate in ospedale. L'incendio è divampato nella no ...GALBIATE - Violento incendio nella notte a Bartesate, frazione galbiatese, dove è andato distrutto un deposito agricolo. Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco sono state inviate un'autopompa e un' ...