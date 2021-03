Frosinone, abusi sessuali su bambina di 11 anni: in carcere 48enne (Di venerdì 5 marzo 2021) Un uomo di 48 anni è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Frosinone, a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, nei confronti dell’uomo residente nel capoluogo. I fatti risalgono al gennaio 2018, quando l’uomo, approfittando della temporanea assenza dei genitori di una undicenne, abitante nel suo stesso palazzo, si introduceva nel loro appartamento, accedendo dal balcone, e abusava sessualmente della bambina. Le indagini presero avvio in seguito alla denuncia della madre, che aveva raccolto le confidenze della figlia. Del caso si occuparono proprio gli investigatori della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Un uomo di 48è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Personale della Squadra Mobile della Questura diha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, nei confronti dell’uomo residente nel capoluogo. I fatti risalgono al gennaio 2018, quando l’uomo, approfittando della temporanea assenza dei genitori di una undicenne, abitante nel suo stesso palazzo, si introduceva nel loro appartamento, accedendo dal balcone, e abusava sessualmente della. Le indagini presero avvio in seguito alla denuncia della madre, che aveva raccolto le confidenze della figlia. Del caso si occuparono proprio gli investigatori della ...

