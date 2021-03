Filippo Ceccarelli | chi è il giornalista tra i più esperti di politica

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 marzo 2021)è una delle firma più longeve della, da sempre attento ai lavori parlamentari da Panorama a Repubblica Screen YouTubeè uno dei giornalisti politici più noti in Italia. Nella sua carriera si è infatti quasi sempre occupato di. Nato a Roma nel 1955 ha cominciato a scrivere con Panorama quando era diretto da Lamberto Sechi per poi passare alla redazione romana de La Stampa. Come inviato ha seguito molti lavori parlamentari, toccando da vicino le principali vicende politiche e avendo così l’opportunità di scrivere vari libri sul tema. Uno dei primi è Il letto e il potere. Storia sessuale d’Italia da Mussolini a Vallettopoli. Attento osservatore proprio del potere e della sua autorità, nel 2000 pubblicò Lo stomaco ...