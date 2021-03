Dayane Mello e Rosalinda a Verissimo insieme ma a stenti si salutano: cala il gelo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri, mercoledì 4 marzo, è stata registrata la puntata di Verissimo che andrà in onda questo sabato su Canale 5. I protagonisti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 5, freschi di uscita dalla casa dopo la bellezza di sei mesi di reclusione. In queste ore il popolo del web ha parlato di quello che sarebbe successo proprio a Verissimo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. I rapporti tra le due si sono inclinati dopo la gelosia di Dayane, innamorata di Rosalinda, per il rapporto con Zenga. Il colpo di grazia c’è stato invece quando la Mello ha spedito la Cannavò in nomination. E a quanto pare, dopo la fine del reality, tra le due le cose non sono andate affatto bene. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri, mercoledì 4 marzo, è stata registrata la puntata diche andrà in onda questo sabato su Canale 5. I protagonisti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 5, freschi di uscita dalla casa dopo la bellezza di sei mesi di reclusione. In queste ore il popolo del web ha parlato di quello che sarebbe successo proprio atraCannavò. I rapporti tra le due si sono inclinati dopo lasia di, innamorata di, per il rapporto con Zenga. Il colpo di grazia c’è stato invece quando laha spedito la Cannavò in nomination. E a quanto pare, dopo la fine del reality, tra le due le cose non sono andate affatto bene. ...

