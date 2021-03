Covid | resta alta la curva | rapporto casi-test a 11 | 2% Ieri era 11 | 5% Deceduti in 13 8 nelle ultime 48 ore

(Di venerdì 5 marzo 2021) I positivi del giorno sono 2.842 (di cui 341identificati daantigenici rapidi) su 25.327 tamponi (di cui 4.401 antigenici). Asintomatici in 2.286, sintomatici 215. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi in Campania 279.818 (di cui 7.649 antigenici) su 3.041.179 tamponi (di cui 127.131 antigenici). Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania.in 13 (848 ore, 5in precedenza ma registrati?)?. Totalein Campania dall’inizio della pandemia 4.427. Guariti in 577, totale guariti 190.181. Reso noto il ?Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, occupate 140. Degenze disponibili 3.160, occupate 1.358. ...

Allarme contagi in aumento a Castel di Lama. L'incremento dei casi di positività legati al Covid-19 ha costretto il sindaco Mauro Bochicchio e l'amministrazione comunale ad adottare una nuova ordinanz ...Resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo la frenata di ieri: oggi il virus fa registrare 2.842 positivi su 25.327 tamponi effettuati, 72 in più ...