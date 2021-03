Covid | Fials | con 102 942 contagiate di cui il 70% infermiere | sono le donne le più colpite

(Di venerdì 5 marzo 2021) Femminili 70 contagi professionali ogni 100: lele piùdalsul lavoro con ben 102.942 contagi sul totale di 147.875 denunce pervenute al 31 gennaio 2021. La categoria più colpita dal contagio è quella dei tecnici della salute: in primis lecon il 70% dei casi, seguite dalle operatrici socio sanitarie e socio assistenziali. Mentre i decessi al femminile registrati79. É quanto emerge dal «Dossier» che l'Inail ha preparato in vista dell'8 marzo. Una drammatica disparità di genere che rivela chi si è esposto di più al virus, infatti la maggioranza di chi combatte in prima linea è di sesso femminile. “Numeri drammatici che ci allarmano e destano preoccupazione per questa terza ondata. Il fatto che le più ...

'La- scrive Losacco - a più riprese ha segnalato la critica situazione relativa alla esigua ... Non sfuggirà che le numerose assenze per maternità, quarantene per, congedi vari e quiescenze,...Le organizzazioni Sindacali della UIL FPL, FSI USAE, USB P. I,nonostante le ripetute richieste espletate e rimaste inevase, alla Direzione di Area Vasta 2 ... La pandemiache attanaglia da ...In una nota la Fials, Federazione italiana autonomie locali e sanità, denuncia il trattamento ricevuto dal personale sanitario. Contratto nazionale in scadenza ...Da sabato 6 marzo le Province di Ancona e Macerata andranno in zona rossa mentre il resto della regione continuerà ad essere in zona arancione. In virtù del nuovo DPCM, che entra in vigore proprio il ...