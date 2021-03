Cosa si può fare in zona rossa, arancione e gialla dal 6 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Miguel Medina/ AFP via Getty Images)Lo scorso 2 marzo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo dpcm che regolerà la vita e le attività quotidiane dal 6 marzo al 6 aprile, comprendendo anche il periodo delle festività di Pasqua. Ecco tutte le disposizioni da seguire in base al colore della zona. Didattica In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. In Lombardia, ora in arancione scuro, si applicano le stesse regole salvo per nidi e micro-nidi. Nelle zone arancione o gialla le scuole ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Miguel Medina/ AFP via Getty Images)Lo scorso 2il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo dpcm che regolerà la vita e le attività quotidiane dal 6al 6 aprile, comprendendo anche il periodo delle festività di Pasqua. Ecco tutte le disposizioni da seguire in base al colore della. Didattica Insono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. In Lombardia, ora inscuro, si applicano le stesse regole salvo per nidi e micro-nidi. Nelle zonele scuole ...

