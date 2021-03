“Come rovinare un capolavoro”. Cristiano Malgioglio ci va duro e attacca un cantante di Sanremo. Di chi si tratta (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è stata caratterizzata dalle cover d’autore. I 26 Big in gara hanno riproposto brani di altri artisti, non necessariamente legati alla storia del festival, esibendosi da soli o in compagnia di ospiti speciali. Cover d’autore: Bugo non piace Le esibizioni, giudicate dall’Orchestra, non hanno decretato un vincitore; tuttavia, la somma dei voti guadagnata dagli artisti avrà valore per la vittoria finale. Tra i Big in gara, Bugo ha deciso di cantare il capolavoro di Lucio Battisti, Un’avventura e ha scelto Come ospiti speciali i Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che lo scorso anno si era classificata al terzo posto. L’esibizione, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molte persone; i commenti sui social non sono stati molto positivi per ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata della 71esima edizione del Festival diè stata caratterizzata dalle cover d’autore. I 26 Big in gara hanno riproposto brani di altri artisti, non necessariamente legati alla storia del festival, esibendosi da soli o in compagnia di ospiti speciali. Cover d’autore: Bugo non piace Le esibizioni, giudicate dall’Orchestra, non hanno decretato un vincitore; tuttavia, la somma dei voti guadagnata dagli artisti avrà valore per la vittoria finale. Tra i Big in gara, Bugo ha deciso di cantare ildi Lucio Battisti, Un’avventura e ha sceltoospiti speciali i Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che lo scorso anno si era classificata al terzo posto. L’esibizione, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molte persone; i commenti sui social non sono stati molto positivi per ...

Luca35345940 : RT @giulia_luigia: Come rovinare il bel clima che si era creato tra i ragazzi, una delle cose più belle del programma buttata via da Rudy #… - enksnn : @Alessia24070714 @dacpgu @annamobene0 Ma infatti, anche perché sarebbe un vero peccato rovinare o peggio interrompe… - Mikelafo71 : Stasera i voti della sala stampa riusciranno a rovinare il festival come sempre? #Sanremo2021 - giulia_luigia : Come rovinare il bel clima che si era creato tra i ragazzi, una delle cose più belle del programma buttata via da Rudy #Amici20 - convivioblog : @rosapensierosa @LeonebonCettina @pdnetwork Senza dignità. Un segno che forse ha ragione, sono proprio come li ha d… -