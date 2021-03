Ciclismo | Parigi-Nizza 2021 | startlist e favoriti

(Di venerdì 5 marzo 2021) Come di consueto sarà laad aprire la stagione europea World Tour delle corse a tappe. L’edizionevedrà impegnate sulle strade della Costa Azzurra 23 squadre, che si daranno battaglia da domenica 7 marzo a domenica 14 marzo. Nel 2020 la corsa francese è stata vinta dal cronoman tedesco Maximilian Schachmann, anche quest’anno uno deiper la generale. Ma il corridore della Bora non è l’unico big iscritto. Tra i nomi da cerchiare in rosso c’è quello del belga Tiesj Benoot (team DSM), secondo l’anno scorso ae in cerca di riscatto. Ma il favorito numero uno sembra essere lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo al Tour de France 2020 e vincitore dell’ultima Vuelta a Espana.: PROGRAMMA E GUIDA ...

Sarà un week-end pieno di impegni per i ciclisti della nostra zona. Sabato, Diego Rosa parteciperà alla Strade Bianche e domenica Matteo Sobrero (Astana Premier Tech) sarà al via della Parigi-Nizza. A marzo sono invece in programma le due più tradizionali Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, quest'ultima presentata il 2 febbraio scorso. Le due corse sono da sempre concomitanti.