Beatrice Venezi | chi è? La direttrice d’orchestra conduce Sanremo

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tra i volti nuovi del Festival di2021 c’è la. Questa sarà co-conduttrice della puntata di stasera.(Getty Images)La ragazza ha 31 anni ed è un’affermataconosciuta in tutto il mondo con grandi risultati in Giappone e Portogallo. È arrivata a diventaredella Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli dimostrando di essere personaggio di grande calibro. Ha fatto parlare di lei non solo per la sua grande professionalità ma anche perché è una ragazza veramente bellissima. Capelli biondissimi e sguardo che conquista farà perdere la testa agli italiani nella puntata di oggi. LEGGI ANCHE >>> Ecco Emma ...