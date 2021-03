Autostrada Palermo-Catania – Auto sfonda guardrail e cade dal viadotto | un ferito

fattoquotidiano : Autostrada Messina Palermo, sequestrati 22 cavalcavia: quattro indagati. “Condizioni critiche e rischio crollo” - Agenzia_Ansa : Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che… - SkyTG24 : Sequestrati 22 cavalcavia a rischio crollo su autostrada A20 Messina-Palermo - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: Autostrada Messina Palermo, sequestrati 22 cavalcavia: quattro indagati. “Condizioni critiche e rischio crollo” https:… - Akinato72444362 : RT @fattoquotidiano: Autostrada Messina Palermo, sequestrati 22 cavalcavia: quattro indagati. “Condizioni critiche e rischio crollo” https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Palermo

Un'auto con una donna e suo figlio a bordo è caduta dal viadotto all'altezza dello svincolo di Buonfornello sull'- Catania all'altezza della diramazione per Messina. La donna è in gravissime condizioni e prima di essere trasportata in ospedale in elisoccorso ha detto che con lei c'era il ...Ventidue cavalcavia a rischio crollo sull'A20 Messina -: per questa ragione le infrastrutture sono state sequestrate su apposita ordinanza del gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Pugliese. Una ...E’ successo nella zona dell’Agglomerato industriale, direzione Palermo, nell’ultimo tratto che dalla A20 porta all’A19. L’automobilista era a bordo di una Panda che è precipitata da oltre dieci metri ...La conducente della Fiat Panda coinvolta in un volo dall'altezza di 25 metri è stata trasportata in elicottero in ospedale. Ha detto di viaggiare insieme al ragazzo, di cui tuttavia non è stata ancora ...